Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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