ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti
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ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti

23.01.2021 00:34 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:40
ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor forması giyen 35 yaşındaki Jamaikalı Luton Shelton, ALS hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Süper Lig'de bir dönem Kardemir Karabükspor forması giyen Luton Shelton'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Süper Lig'de 2011-2013 yılları arasında forma giyen ve sürekli futboluyla vatandaşı Usain Bolt'a benzetilen Jamaikalı Luton Shelton'un 35 yaşında ALS hastalığına yenik düştüğü kaydedildi. Shelton'un hastalık teşhisinin 2018 yılında konduğu ifade edilirken yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

47 MAÇTA 19 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Shelton Karabükspor formasıyla çıktığı 47 maçta 10 gol atıp 9 da asist üretmişti. Jamaikalı oyuncu 2018'de Rusya'nın Volga takımında oynarken hastalığının tedavisi nedeniyle kariyerini bitirmişti.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Kaslara hareket emri veren sinir hücrelerin, kaslara uyarılar gönderemediği zaman kaslarda güçsüzlük başlar.

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