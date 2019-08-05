Erol Bedir açıkladı! Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Alper Çelebi'yi kiraladıklarını açıkladı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmalarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiraladıklarını belirten Bedir şu açıklamalarda bulundu:
"KARA YOLU ALTERNATİFİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
"Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadromuza kattık fakat turizm ve hac dönemi olmasından dolayı uçaklarda yer bulamıyoruz. Kayseri'ye gelmeleri uzuyor. Alpay'ı İstanbul'dan uçaktan yer bulup da getiremedik. Kara yolu alternatifini düşünüyoruz."
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