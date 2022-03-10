Alpaslan Öztürk, Barcelona'nın yıldızına meydan okudu: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu maçında bu gece Barcelona'ya konuk oluyor. Saat 23.00'de Camp Nou'da başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Alpaslan Öztürk, "Galatasaray sadece Türkiye'nin en büyük takımlarından biri değil. Aynı zamanda Avrupa standartlarında çok büyük bir kulüp. Bugün Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyor olmam benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

Adama Traore

"KENDİMİ TRAORE GİBİ BİR CANAVARA KARŞI TEST ETMEK İSTİYORUM"

Deneyimli savunmacı ayrıca, "Barcelona da çok büyük bir kulüp. Böylesine Avrupa'da tanınmış büyük bir kulüple karşılaşmak gerçekten önemli. Şöyle bir şey söyleyebilirim; Kendimi Adama Traore gibi bir canavara karşı test etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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