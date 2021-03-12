ALPA Coin nedir? Güncel Alpaca City (ALPA) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Alpaca City. ALPA coin, kullanıcıların sevimli Alpaka'ları toplayarak ve üreterek zincir üzerindeki varlıklarını yönetebilecekleri Ethereum blockchain üzerine inşa edilmiş sanal bir dünyadır. ALPA coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, ALPA coin nedir? Alpaca City(ALPA) coin yorum ve grafiği