ALPA Coin nedir? Güncel Alpaca City (ALPA) Coin yorum ve grafiği
Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Alpaca City. ALPA coin, kullanıcıların sevimli Alpaka'ları toplayarak ve üreterek zincir üzerindeki varlıklarını yönetebilecekleri Ethereum blockchain üzerine inşa edilmiş sanal bir dünyadır. ALPA coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, ALPA coin nedir? Alpaca City(ALPA) coin yorum ve grafiği
Alpaca City bugünkü fiyatı ₺9,12 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺25.908.771 TRY. Alpaca City son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2401, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 20.000.000 ALPA coin.
ALPA COİN NEDİR?
Alpaca City, kullanıcıların sevimli Alpaka'ları toplayarak ve üreterek zincir üzerindeki varlıklarını yönetebilecekleri Ethereum blockchain üzerine inşa edilmiş sanal bir dünyadır.
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