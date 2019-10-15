Almanya ve Fransa istedi, UEFA Türkiye'ye soruşturma açtı!

15.10.2019 19:18

UEFA, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında gerçekleştirdiği asker selamı hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Türk oyuncuların, potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır." denildi. Öte yandan UEFA'nın Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine soruşturma kararını aldığı belirtildi. UEFA'nın konuyu ilettiği TFF'den her iki maç için de savunma istediği ifade edildi.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN TEPKİ

Konuyla ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu; 'UEFA'yı sporun ruhuna uygun davranmaya davet ediyorum. Bize değil, TFF'ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor." dedi.