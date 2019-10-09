Almanya ile Arjantin yenişemedi: 2-2

09.10.2019 23:50

FIFA dünya sıralamasının 16. basamağındaki Almanya, Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanan özel maçta, klasmanın 10. sırasındaki Arjantin'i konuk etti.

ARJANTİN, MAÇA YILDIZLARINDAN YOKSUN ÇIKTI

Almanya'nın Kroos, Sane, Rüdiger, Werner, Arjantin'in ise cezası bulunan Messi'nin yanı sıra Agüero, Icardi, Di Maria gibi yıldız isimlerinden yoksun sahaya çıktığı mücadele, 2-2 tamamlandı. Almanya'nın gollerini, 15. dakikada Gnabry, 22. dakikada Havertz, Arjantin'in gollerini de 66. dakikada Alario ve 85. dakikada Ocampos kaydetti.

Kaynak: AA