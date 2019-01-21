Almanya'dan İran'a Yaptırım

Alman hükümeti İran Mahan Havayollarının Almanya'ya uçuş izinlerini kaldırdı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Simone Buser, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, söz konusu hava yoluna ait uçuş izni iptalinin bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger de Almanya'nın dış politika çıkarlarına işaret etti ve karara gerekçe olarak İran gizli servisinin Avrupa'daki faaliyetleri ile İran'ın Orta Doğu'da dahil olduğu çatışmaları gösterdi.

Alman medyası ise uçuş yasağının Mahan Havayollarının İran Devrim Muhafızları tarafından hem askeri amaçlar hem de terörist faaliyetler için kullanıldığı şüphesiyle getirildiğini yazdı.

Süddeutsche, WDR ve NDR'de yer alan haberde İran yönetiminin Avrupa'da saldırı ve suikast planladığı, Mahan Havayollarının da askeri ve terörist amaçlarla kullanıldığı şüphesiyle bu yasak kararının alındığı ifade edildi.

Mahan Havayollarının Münih ve Düsseldorf kentlerine seferleri bulunuyordu.

Kaynak: AA