Almanya'daki Amazon Çalışanları Greve Gitti

– İşçi sendikası Verdi, Almanya'daki dört ayrı Amazon tesisindeki çalışanların, daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek gelir talebiyle greve gittiğini açıkladı.

Verdi yönetim kurulundan Stefanie Nutzenberger, "Çalışanlar vazgeçmeyecek, aksine toplu pazarlık anlaşmasıyle elde ettikleri hakkı kullanarak daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek gelir talep ediyorlar" dedi.

Verdi'nin açıklamasına göre, Almanya'nın Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld ve Koblenz'de bulunan depolarındaki çalışanlar bir ve dört gün arasında değişien sürelerle greve giderken, grevlerin Almanya'daki diğer Amazon tesislerine de sıçraması bekleniyor. - İstanbul

Kaynak: DHA