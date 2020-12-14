Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı
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Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı

14.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:01
Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı

TÜRKİYE'nin önde gelen turfanda sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde yaş sebze üretimi yapan İsmet Şahin (26), ilk ihracatını Almanya'daki bir marketler zincirine yaptı.

TÜRKİYE'nin önde gelen turfanda sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde yaş sebze üretimi yapan İsmet Şahin (26), ilk ihracatını Almanya'daki bir marketler zincirine yaptı. Şahin, 2014 yılında pestisit gerekçesiyle biber ihracatı duran Almanya'daki zincir marketlere, 6 yıl sonra biber ihraç eden ilk Türk iş insanı oldu.

İsmet Şahin, 2018 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite öğretimi sırasında bir yıl International Berlin Üniversitesi'nde öğrenim gören Şahin, Almanya'da yaş sebze sektörünü inceledi. Demre'den sebze ihracatı yapmaya karar veren İsmet Şahin, şirket kurdu. 350 dekarlık alanda üretim yapan 36 üretici ile anlaşan Şahin, biyolojik ve kontrollü biber üretimine başladı. Ardından Almanya merkezli bir marketler zinciri ile anlaşan Şahin, bu ülkedeki mağazalarına Demre sivrisi, çarli ve dolma biber ihracatına başladı.

Demre'den yola çıkan biberler, 4- 5 gün içinde mağazalar zincirinin Almanya'daki merkezine ulaşıyor. Haftada ortalama 3 TIR ve yaklaşık 35 ton biber ihraç ediliyor. 2014 yılından bu yana ilk kez bir Türk şirketi, Alman mağazalar zincirinin Almanya içindeki mağazalarına biber ihraç etmiş oldu. Her paketin üstündeki etiketlerde, hangi üreticinin, hangi serasında ürettiği belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan tahlillerde, Demre'den ihraç edilen biberlerde, ilaç kalıntısı ve kalite sorunu yaşanmadı.

İnsanı İsmet Şahin, bu yıl ilk defa ihracata başladığını söyledi. İlk yılda zoru başardıklarını söyleyen Şahin, "Avrupa'da en yaygın market gruplarından birinin Almanya içerisindeki mağazalarına Demre sivrisi, çarli ve dolmalık biber ihraç ediyoruz. Biyolojik mücadele ile bu başarıyı sağlıyoruz. İlaç kalıntısı konusunda sıkı tedbirlerimiz ve kontrollerimiz var. Her başlangıç zordur. Biz zoru başardık. Bundan sonraki amacımız haftalık 35 ton olan ihracatımızı artırarak, bu istikrarı sağlamak. Tabi çarli, sivri ve dolma biber dışında diğer çeşitlerimizle de başarı sağlamak istiyoruz. İnanıyorum ki Almanya içindeki mağazalarda Türk biberlerinin çeşitlerini artıracağız. Türk çiftçisine değer katacağız. Türk ekonomisine döviz kazandıracağız" diye konuştu.


Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı
Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı
Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı
Almanya'da zincir markete 6 yıl sonra biber ihracatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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