Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti
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Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti

26.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:19
Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti

Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot'un 94,8 milyon euroluk büyük ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Rietberg'de yaşayan bir Türk vatandaşına çıktı.

Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot'un 94,8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabına yaşayan bir Türk vatandaşına isabet etti. Talihli Türk, Münster'deki Westlotto Genel Merkezi'ne giderek kuponunu doğrulattı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, "Kazanan, Eurojackpot'u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto'nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor" dedi.

BÜYÜK İKRAMİYE 18,75 EUROLUK KUPONA İSABET ETTİ

Kötter, talihlinin 18,75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ederek, bu ikramiyeyi kazandığını belirtti. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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