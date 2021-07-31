Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi

Almanya Bundesliga'nın en güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye Attila Szalai için yazılı olarak resmi teklif mektubu gönderdi. Alman devi, Szalai için net 12 milyon euro önerdi. Fenerbahçe, bu teklifi düşük buldu.