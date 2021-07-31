Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
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Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga'nın en güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye Attila Szalai için yazılı olarak resmi teklif mektubu gönderdi. Alman devi, Szalai için net 12 milyon euro önerdi. Fenerbahçe, bu teklifi düşük buldu.

vrupa Şampiyonası (EURO 2020)'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e resmi transfer teklifi geldi.

Takvim'in haberine göre; Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu.

Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı

20 MİLYON EURO

Başarılı savunmacı için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.

Dortmund'un önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.

Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
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