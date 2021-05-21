ALKÜ'ye "Herkes İçin Spor Onur" ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ALKÜ'ye "Herkes İçin Spor Onur" ödülü

ALKÜ'ye 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede geçtiğimiz yıl 'Herkes İçin Spor Kültürünü En İyi Yansıtan Üniversite' ödülüne layık görülen ALKÜ'ye, 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü verildi.

Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede geçtiğimiz yıl 'Herkes İçin Spor Kültürünü En İyi Yansıtan Üniversite' ödülüne layık görülen ALKÜ'ye, 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü verildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu yıl ilki organize edilen Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin açılış törenine katıldı. Ankara'da düzenlenen ve 'Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam' teması ile Covid-19 sürecinin ele alındığı zirvenin açılışı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapıldı. Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede üniversiteler kategorisinde geçtiğimiz yıl da 'Herkes İçin Spor Kültürünü En İyi Yansıtan Üniversite' ödülüne layık görülen ALKÜ'ye, 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü verildi. Ödül, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı tarafından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a takdim edildi. Ödül için teşekkür eden Rektör Kalan, "Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlıklı olarak hayatını sürdürebilmenin ne kadar önemli olduğunu insanoğlu olarak daha iyi anladık. Hayatımızı etkisi altına alan salgın sürecinde sporu hayatının bir parçası haline getiren insanların bu süreci daha kolay atlattığını gözlemledik. Bizler Üniversite olarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de öğrencilerimizi düzenlediğimiz çeşitli aktivitelerle onları spora teşvik ederek ruhsal ve bedensel sağlıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bizleri üniversite olarak ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen zirve, yurt dışından ve yurt içinden spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek seminerlerle, 23 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. - ANTALYA

ALKÜ'ye 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü
ALKÜ'ye 'Herkes İçin Spor Onur' ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Volkan Bozkır Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Necati Şaşmaz Engin Akyürek
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ALKÜ'ye "Herkes İçin Spor Onur" ödülü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 19:45:07. #1.11#

title