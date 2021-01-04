Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17,07 oranında artış yapıldı. ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL'den 2,3933 TL'ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL'den 326,99 TL'ye çıkartıldı.

ŞARAPLARDAKİ ÖTV TUTARI 95,29TL'YE YÜKSELTİLDİ

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL'den 95,29 TL'ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL'den 326,99 TL'ye yükseltildi.

PUROLARDAN ALINAN ASGARİ MAKTU VERGİ 0,4386 TL OLDU

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL'den 0,4386 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL'den 0,5863 TL'ye çıkartıldı.