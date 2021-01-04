Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı

04.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:32

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi yüzde 17,07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17,07 oranında artış yapıldı. ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL'den 2,3933 TL'ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL'den 326,99 TL'ye çıkartıldı.

ŞARAPLARDAKİ ÖTV TUTARI 95,29TL'YE YÜKSELTİLDİ

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL'den 95,29 TL'ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL'den 326,99 TL'ye yükseltildi.

PUROLARDAN ALINAN ASGARİ MAKTU VERGİ 0,4386 TL OLDU

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL'den 0,4386 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL'den 0,5863 TL'ye çıkartıldı.

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı
Haber Yorumları (10)
CENGO: alkoliklerde olmasa ülke para kazanamayacak varolsun zarhoşlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OO: Haram para yemeye alıştı herkes. Alköl haram değil mi ondan geleecek verdi parası çoluk çocuğumuzun rıskına girecek. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BOŞ: İçecek olan her türlü içiyor bunu da herkes biliyor. Fakat insanlar içmesin diye zam yapa yapa insanları sahte içki içmeye itiyorlar. Zaten en çok para kazandığınız şeyler alkol ve tütün ürünleri. Bu zamlar yüzünden çoğunlukla daha fazla para kaybediyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Mesut Bakkal Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 18:52:01. #1.14#
title