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Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23 Mayıs'ta saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebilecek. Bu işletmeler bayram boyunca kapalı kalacak. Fırın ve tatlıcılar yasak boyunca hizmet vermeye devam edecek. Lokanta ve restoranlar ise sadece paket servis hizmeti verecek.

22.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yarın başlayacak yasak öncesi birçok vatandaş hangi işletmelerin açık olacağını merak eder oldu.

ARİFE GÜNÜ AÇIK OLACAK İŞLETMELER

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmadan ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip alışveriş yapabilecek. Bu iş yerleri çalışma saatleri arasında evlere servis yapabilecek.

BAYRAM BOYUNCA KAPALI OLACAKLAR

24-25-26 Mayıs tarihlerinde ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

FIRIN, PASTANE VE TATLICILAR 4 GÜN BOYUNCA AÇIK

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

LOKANTALAR SADECE PAKET SERVİS YAPACAK

Bayramda sadece sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri açık olacak.

Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler

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