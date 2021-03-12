ALICE Coin nedir? Güncel MyNeighborAlice (ALICE) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside ALICE. MyNeighborAlice coin, herkesin sanal adalar satın alıp sahiplenebileceği, heyecan verici eşyalar toplayıp inşa edebileceği ve yeni arkadaşlar edinebileceği çok oyunculu bir inşaat oyunudur. ALICE anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, ALICE coin nedir? MyNeighborAlice (ALICE ) coin yorum ve grafiği

ALICE COİN NEDİR?

Animal Crossing gibi başarılı oyunlardan esinlenen oyun, iki dünyanın en iyilerini birleştiriyor - oyun deneyiminin tadını çıkarmak isteyen normal oyuncular için eğlenceli bir anlatım ve Fungible Olmayan Jetonları toplamak ve takas etmek isteyen oyuncular için bir ekosistem ( NFT'ler). ALICE, Komşum Alice'in yerel yardımcı jetonudur ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır: Oyun İçi Para Birimi: Oyunda ve Alice'in pazarında varlıklar ve özel beceri setleri satın alın. Yönetim: Öneriler ve oylama yapılarıyla (örneğin, platform işlemleri ve geliştirme) bir Merkezi Olmayan Özerk Organizasyon (DAO) aracılığıyla yönetişim sürecine katılın. Seçmen katılımını teşvik etmek için seçmen teşvikleri getirilecek. Stake etme: Platform gelirlerinin bir yüzdesini kazanmak için ALICE tokenlerini stake edin (örn. Arsa satışları, varlık satışları ve işlem ücretleri). Oyuncu Teşvikleri: Oyuncular, oyundaki görevleri tamamlayarak ALICE jetonları kazanabilirler. Bu tasarım, kullanıcının oyuna katılımını teşvik etmek ve çekişi sürdürmek içindir