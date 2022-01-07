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Aliağa Petkimspor, Eray Akyüz'ü kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Eray Akyüz'ü kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'dan Eray Akyüz'ü kiralık olarak transfer etti.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'dan Eray Akyüz'ü kiralık olarak transfer etti.

Banvit altyapısında yetişen 2000 doğumlu oyun kurucu Eray Akyüz, İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'a transfer oldu. Akyüz, sezona Beşiktaş'ta başlamış, daha sonra Darüşşafaka'ya geçmişti. Eray Akyüz, bu sezon 8 lig maçında 2.88 sayı ve 1.38 asist ortalamaları ile oynadı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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