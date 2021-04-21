Ali Tandoğan: "Denizlispor forması giyen herkes mücadeleden vazgeçmeyecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Tandoğan: "Denizlispor forması giyen herkes mücadeleden vazgeçmeyecek"

Ali Tandoğan: 'Denizlispor forması giyen herkes mücadeleden vazgeçmeyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Denizlispor forması giyen herkes, sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyecek" dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Denizlispor forması giyen herkes, sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyecek" dedi.

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Çok kısa süre içerisinde Denizlispor ile çalışma imkanı bulduk. Bu süre zarfında neredeyse hiç uyumadık diyebiliriz. Bütün ekibim ile oyuncu grubunun motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Biraz mental olarak sıkıntılarımız vardı. Bugün 19 yaşında bir kalecimiz belki ilk defa, belki ikinci defa oynuyor. Çok yürekli bir oyun sergiledik. Maçın başında golü erken bulduk. Ardından istediğimiz oyunu 10-15 dakika boyunca sergileyemedik. Top daha çok Ankaragücü'nde kaldı. İkinci yarıda hemen oyuncu değişikliğimizi yaptık. Orta sahamızı güçlendirdik. Burada pas trafiğimizi yoğunlaştırdık. Bu dönemde de oyun üstünlüğü bizim elimize geçti. Ankaragücü çok dinamik bir takım. Onların orta sahada çok baskı uygulayacaklarını da biliyorduk. Çok etkili ataklar oluşturmalarına engel olduk. 6 maçımız var. Denizlispor forması giyen herkes, sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ali Tandoğan: "Denizlispor forması giyen herkes mücadeleden vazgeçmeyecek" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:44:16. #1.16#

title