Ali Palabıyık, Karadağ-Çekya maçını yönetecek

08.09.2019 12:46

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Karadağ ile Çekya arasında 10 Eylül Salı günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Palabıyık, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Kaynak: AA