Ali Koç yeni teknik direktör için fitili yaktı: Anlaşma noktasına geldik

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için 3 hocayla görüşüldüğünü belirten Koç, 2'siyle parasal konuşmalara başlandığını belirtti.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"KONUŞTUĞUMUZ HOCALAR SEZON ORTASINDA GELMEYE SICAK BAKMADI"

"Çoğunluğun kabul edebileceği bir ismi en geç devre arasına yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler, sezon ortasında sıcak bakmaması üzerine onlarla hibrit bir sistem konuştuk. Çalışacağınız ekipten, yardımcı antrenörünüzü yollayın. Bizim ekiple Mayıs ayına kadar götürelim bu arada yeni sezon planlamasını yapalım. Konuştuğumuz hocalardan ikisi buna sıcak baksa da bu konuda adım atamadık.

"2 HOCAYLA PARASAL KONUŞMALAR AŞAMASINA GELİNDİ"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Belirlediğimiz 3 hocayla müzakereler devam etmektedir. 2'siyle parasal konuşmalar aşamasına gelinmiştir. Hemen para konuşmuyorlar. Vizyon, konsept, plan, maçlar inceleniyor, seyrediliyor. Bu konuda acele etmeden en sağlıklı karar için devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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