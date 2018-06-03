Ali Koç'un Seçilmesinden Sonra Vefa Küçük Görevinden Ayrıldı
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından KAP'a yapılan bildirimde Vefa Küçük'ün 6 yılı tamamlaması sebebiyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimle Vefa Küçük'ün 6 yıllık görev süresini tamamlaması nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
KAP'a yapılan bildirim şöyle;
"Şirketimiz YK Bağımsız Üyesi Sayın Ahmet Vefa Küçük görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle SPK'nın ilgili düzenlemesi gereği olarak görevinden ayrılmıştır."
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