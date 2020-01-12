12.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:42

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Antalya'da kamp yaptığı otelde bir basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu.

Ali Koç, Kayserispor maçında yaşanan hakem hatalarıyla alakalı açıklama yaparken Siri uygulaması devreye girdi ve "Kayserispor" diyerek Ali Koç'a seslendi. Ali Koç ise Siri'nin bu seslenişine, "Siri açık. Yani Siri o kadar şey konuştuk, Kayseri deyince mi çıktı ortaya? Kayserispor için de iyi reklam oldu" şeklinde yanıt verdi.

Siri'nin devreye girişi, sosyal medyada da bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Haber Videosu