Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu
Fenerbahçe'nin Antalya'da kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken toplantıya, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Antalya'da kamp yaptığı otelde bir basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu.
Ali Koç, Kayserispor maçında yaşanan hakem hatalarıyla alakalı açıklama yaparken Siri uygulaması devreye girdi ve "Kayserispor" diyerek Ali Koç'a seslendi. Ali Koç ise Siri'nin bu seslenişine, "Siri açık. Yani Siri o kadar şey konuştuk, Kayseri deyince mi çıktı ortaya? Kayserispor için de iyi reklam oldu" şeklinde yanıt verdi.
Siri'nin devreye girişi, sosyal medyada da bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Haber Videosu: Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu
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Bize anlatma koçum bak takım nasıl ruhsuz oynuyor takımın en kötüsü jailson tesadüfen o golü atmasaydi şimdi başka başka işler yapıyor olacaktiniz anlamıyorum Ersun yanal neden hâlâ devam ediyor şimdi alacağınız sol bek bütün soruları çözüyor mu? Fenerbahçe futbol oynamıyor ligin en altındaki tüm takımlara puan verdi gol yedikten sonra maçı çeviremiyor sahada top çeviriyor okadarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Siri trabzonspor ve Galatasaraya hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir uygulamadır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adam onca şey anlattı bunu mu haber yapıyorsunuz?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır