: Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasına indi

03.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:40

Zirve yarışında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, dümene geçti. Trabzon'da büyük tepkilerle karşılaşan Ali Koç, maçın ardından soyunma odasına inerek Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcularını tebrik etti.

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ali Koç, futbolcularına "Sizler böyle oynamaya devam ederseniz, şampiyon olacaksınız. Bizim inancımız tam, yeter ki sizler bu şekilde mücadele vermeye devam edin" ifadelerini kullandı.

SAVAŞA DEVAM

Kaptanlar Emre ve Ozan da yenilgiden dolayı özür dileyip "Biz şampiyon olacağız" sözünü verdi. Emre Belözoğlu, "Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Hiç merak etmeyin, zafere biz ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim stada girerken Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahısa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesinden işlem yapıldı. Şahısa para cezası uygulanacak.

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