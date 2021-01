Ali Koç'tan Hazard iddialarına net yanıt: Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç, "Eden Hazard transfer gündeminizde mi?" sorusuna, "Eden Hazard dediniz, size de şaşırıyorum. Böyle bir şeyin olmadığını net söyleyebilirim." yanıtını verdi.

"PEROTTI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Ali Koç, sakatlığı süren Perotti'nin durumu hakkında ise "Çok fazla sakatlıklarla uğraşıyoruz. Perotti bir riskti, sakatlık geçmişine baktığımız zaman. Burada 4 maç oynadı, 3'ünde 3 puan almamızda büyük katkısı oldu. Ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu oynadığı kısa sürede gösterdi ama ne yazık ki talihsiz şekilde bir sakatlığı daha nüksetti. Görünen o ki bu sezon Perotti'den faydalanamayacağız ve yaptığımız mukavele çerçevesinde de ona göre adımlarımızı atmak durumundayız. Çok üzülüyorum, onun için de üzülüyorum, çünkü çok karakterli biri. Fenerbahçe'ye çok inanarak geldi, biz de inanarak transfer ettik ama arzuladığımız gibi gitmedi sakatlık konusunda." değerlendirmesinde bulundu.

"MUTLUYUZ, 5'TE 5 YAPTIK"

Başkan Koç, Ankaragücü'nü yenip galibiyet serilerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mutluyuz, 5'te 5 yaptık. Perşembe zor bir maçımız var, devre arasına iki maç kaldı. Devre arasını iki galibiyetle bitirirsek, bu yolculukta bizler için önemli bir adım olur. Ama Sivas zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. Zaman zaman iyi top oynamasak da kazanmayı biliyoruz. Önemli olan o. Keşke bugün bir gol yemeseydik. Son 5 maçta yanılmıyorsam 15 gol attık, 3 gol yedik. O da averaj açısından iyi. En iyisi takımda bir hava var, inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum. Ama daha yol çok uzun. İnişler çıkışlar her takım için olacak. Biz şu an çıkıştayız. Bu çıkışın inişi de olacak ama inşallah kısa süreli bir iniş olur. Hocamız ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları biraz daha erken koparabilsek genç arkadaşlara daha fazla şans verme şansımız olur. İnşallah hep beraber her maç adım adım, hedefe odaklanmış şekilde, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için duygusuyla devam ederiz."