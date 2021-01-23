Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz
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Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz

23.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:52

Online olarak düzenlenen Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Mesut Özil'in imza törenini salı günü yapmayı planladıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Mesut Özil'in durumuyla ilgili de konuşan Koç, "Mesut'un sakatlık durumu yok. İngiltere'deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil'in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, '3-4 hafta sürer' demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam.

İMZA TÖRENİ İÇİN TARİH VERDİ

Ali Koç her şeyin yolunda gitmesi durumunda Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Ali Koç: Mesut'un imza törenini salı günü yapmayı planlıyoruz
Haber Yorumları (1)
FENERLİİİ: Mesut ol yaz 1907 ye gönder! formanı almayı da unutmaa
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