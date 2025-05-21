Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yaptığı ziyaretin kamera kaydı yayınlandı. Görüntünün ardından sarı-lacivertli ekipten resmi açıklama geldi. Peki, Ali Koç derneğe baskın mı yaptı?

ALİ KOÇ DERNEĞE BASKIN MI YAPTI?

Kampanyanın duyurulmasının hemen ardından, Başkan Ali Koç'un, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Can Gebetaş ile birlikte gece yarısı dernek merkezine baskın düzenlediği iddia edildi. Yaşanan olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derneklerine gelerek şahsını ve dernek çalışanlarını tehdit ettiğini açıklamıştı.

Görüntülerin ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli ekip şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz."