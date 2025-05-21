Ali Koç derneğe baskın mı yaptı?

Ali Koç derneğe baskın mı yaptı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gece yarısı Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüntüler gündem oldu. Peki, Ali Koç derneğe baskın mı yaptı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yaptığı ziyaretin kamera kaydı yayınlandı. Görüntünün ardından sarı-lacivertli ekipten resmi açıklama geldi. Peki, Ali Koç derneğe baskın mı yaptı?

ALİ KOÇ DERNEĞE BASKIN MI YAPTI?

Kampanyanın duyurulmasının hemen ardından, Başkan Ali Koç'un, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Can Gebetaş ile birlikte gece yarısı dernek merkezine baskın düzenlediği iddia edildi. Yaşanan olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derneklerine gelerek şahsını ve dernek çalışanlarını tehdit ettiğini açıklamıştı.

Görüntülerin ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli ekip şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı

Menajeriyle temas kuruldu! Mourinho eski yıldızını alıyor
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı

Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.