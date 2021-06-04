Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler

Şike kumpası davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, organize suçlar müdürü Nazmi Ardıç 1972 yıl 10 ay, eski polisler Ahmet Kalender 588 yıl ve Lokman Yanık'a 161 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ali Koç davanın ardından, "Mutlu değiliz, kul hakkı yediler. Benim en çok hesaplaşmak istediğim örgütün arkasına sığınıp Fenerbahçe'ye saldıranlardır. Daha hesap sorulacak çok kurum ve insan var. Onları pişman edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpası davasının ardından açıklamalar yaptı. Bundan sonra bu davayla ilgili camianın izleyeceği yoldan bahseden Koç, hesaplaşılacak daha çok kurum ve insan olduğunu vurguladı.

İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:

"BURUK BİR SEVİNÇ VAR"

"İçimde buruk bir sevinç var. Keşke bunları yaşamasaydık. Keşke buraya 10 yıldır gelip gitmeseydik. Gözümüz açık olmalı. Bunlar durmayacaktır. Ülkece bu mücadeleyi sulandırmadan, sonuna kadar vermeliyiz.

"BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"

İnanın bir şey bitmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti, bir kişi kalmayana kadar bu işi temizlemelidir. Bu insanların temizlenmediği alanlar var

"HESABI SORULACAK ÇOK İNSAN VAR"

Hesabı sorulacak daha çok kurum, kişiler var. Biz, Aziz başkan, bu koltukta kim olursa olsun sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Şu anda mutlu değiliz. Kızgınız, kırgınız. Bu kırgınlık ve kızgınlık, camia hakkını alana kadar devam edecektir.

"ÖRGÜTE YASLANDILAR, PİŞMAN EDECEĞİZ"

Benim en çok hesaplaşmak istediğim kesim de, rüzgarı arkasına alarak Fenerbahçe'nin yapayalnız olduğu dönemde, bu terör örgütünün bütün gücünü arkasına aldığı dönemlerde, Fenerbahçe'ye her şekilde vuran, saldıran, iftira atan kişi ve kurumlar. Onları pişman edeceğiz.

"HAKKIMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Biz olalım, başkası olsun, Aziz Başkan da mücadelesini verdi, bu koltukta kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Biz mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içerisinde değiliz. Çok kızgın ve kırgınız. Hakkımızı alana kadar da devam edecek."