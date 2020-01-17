Ali Koç, Comolli'nin yerine Emre'yi istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EURO 2020 sonrasında Emre Belözoğlu ile masaya oturup sportif direktör olmasını isteyecek. Emre'yi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de ekibinde görmek istiyor.
Damien Comolli'nin görevden ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi izleyeceği yol haritasını belirledi. Ali Koç, sezon sonuna kadar yeni bir sportif direktör getirmeyi planlamıyor. Başkan, Falette ve Rodriguez transferlerinde süreci yöneten isim olan yönetici Selahattin Baki'yi Samandıra'da görevlendirecek. Baki, sezon sonuna kadar futbolun başındaki kişi olacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü kuracak, transferlerle ilgilenecek. Sezon sonundaki plan ise belli: Emre Belözoğlu.
EURO 2020 SONRASI TEKLİF YAPILACAK
Tecrübeli yıldız, sportif direktörlük sertifikasına sahip. Daha önce yaptığı açıklamalarda, teknik direktörlükten ziyade böyle bir rol üstlenmek istediğini de söylemişti. Emre eğer futbolu bırakma kararı alırsa, EURO 2020'de son kez sahaya çıkacak. Ali Koç, turnuva sonrası 39 yaşındaki futbolcu ile masaya oturup, sportif direktör olmasını isteyecek. Ancak jübilesi sonrası Emre'ye görev vermek isteyen sadece Fenerbahçe değil.
ŞENOL GÜNEŞ DE İSTİYOR
Şenol Güneş de tecrübeli ismi milli takıma almak istiyor. Yıldız futbolcu, kramponlarını asma kararı verirse, bir süre ailesiyle vakit geçirdikten sonra geleceğiyle ilgili izleyeceği yolu belirleyecek.
(Fanatik)
Haber Videosu: Ali Koç, Comolli'nin yerine Emre'yi istiyor
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkan; yapma şu yanlışı. Sen vizyonu geniş iş adamısın, başka adam yok mudur?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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comolli ibo gelsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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comolisizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ağzı küfürlü, karakteri kusurlu, nezaketten uzak, saldırgan ve saygısız. Fenerbahçe eski günlerine yakında döner, yönetim şimdiden dönüşmeye başladı bile. Aklı başında hangi başkan Emre Belezoğlu''nu yönetime alır?Yardımcısı olarak da Volkan ı alın takım içerisinde külhanbeyliği yapsınlar. Takımı EDHO ya (eşkiya dünyaya hükümdar olmaz) çevirecekler.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Dışardan gelenleride gördük5 Yayından Kaldır
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Çok komik. Kişi sporda oyuncu olarak yetenekliyse antrenörlüğüde iyidir, yöneticiliğide iyidir anlayışı faydasız boş vizyonsuz bir düşünceden ibaret.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Eğer futbol zekası iyiyse antrenörlüğü de iyi olur. takıma hakkıyla kaptanlık yapıyorsa liderliği ve yöneticiliği de iyidir anlamına gelir. Ama sendeki bu vizyonla bunu anlaman biraz zor tabi. . .7 4 Yayından Kaldır
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FB aıle takımı oluyor artık . . . Bu nedır. . ?FB kuculdukce kuculuyor. . . Ersun . Emre nedır bu ?Azız baskanı arar olduk en azından her sezon uc dort yıldız gelıyordu. .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Emrenın FB ye hıcbır faydası olmadı olmazzz . . . . Alı bey yanlıslara devam eder olur eger haber dogruysa. . .Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır