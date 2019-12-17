Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı
Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından soyunma odasına indi ve oyuncuları sert bir dille uyardı.
Denizli galibiyetinden sonra "Vites yükseltmeliyiz" çıkışıyla takımı uyaran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivas dönüşü Ersun Yanal'dan hesap sordu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ortaya konulan oyundan memnuniyetsizliğini açıkça dile getiren Koç, "Bu futbolla nasıl şampiyon olacağız" diye eleştirdiği Yanal'dan takımı bir an önce toparlamasını istedi.
Ali Koç'un Damien Comolli ile de bir toplantı yaptığı, Fransız sportif direktörün faturayı Ersun Yanal'a kestiği öğrenildi.
İLK KEZ SOYUNMA ODASINA İNDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sezon ilk defa soyunma odasına inerken futbolculara sert çıktı.
Koç, "Herkes formanın hakkını verecek" uyarısı yaparken, radikal tedbirler alacaklarını vurgulayarak "Kendinize çeki düzen verin" ikazında bulundu.
(Türkiye)
Haber Videosu: Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı
-
YENİLDİKÇE FATİH TERİME LAF ATIYOR GÜNDEM DEĞİŞTİRİYO BİZ TARAFTARLAR BUNU YEMİYORUZCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fener Yenildikçe Fatih Terim''e laf atıp başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Fenerlilerin bile bu adama güveni kalmadı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
AZİZ YILDIRIM ÖZENTİLİĞİ DEVAM EDİYOR. İLK SEÇİLDİĞİ ZAMAN KOÇ VİZYONU İLE TÜRK FUTBOLUNU GELİŞTİRME VAATLERİ VERİYORDU ŞİMDİ TEK GELİŞEN KENDİ AZİZLİĞİ SIRADA HAKEM ODASI BASMAK VAR. SİZE YAKIŞAN BAŞKAN BU OLABİLİR ANCAK TÜRK FUTBOLUNA VİZYON KATACAK ADAM BU DEĞİL.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
türkiyede maalesef böyleCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Gitti Azizsilin, geldi Alisilin :)Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır