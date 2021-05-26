Ali Koç, Aboubakar için tüm şartları zorluyor! Menajeriyle transfer pazarlığı başladı
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Ali Koç, Aboubakar için tüm şartları zorluyor! Menajeriyle transfer pazarlığı başladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı. Ali Koç ve kurmaylarının Kamerunlu golcüyle pazarlıklara başladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe tüm şartları zorluyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILMASI PLANLANIYOR

Fanatik'in haberine göre; sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların son maçlarında görev yapamayan Kamerunlu oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon euro istediği konuşulmuştu. Fenerbahçe ile yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Aboubakar ile, Avrupa'dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Ali Koç, Aboubakar için tüm şartları zorluyor! Menajeriyle transfer pazarlığı başladı
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