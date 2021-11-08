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Başkan Ali Koç'un zor anları! Öfkeli taraftarlar arabasının önünü kesti

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2-2 biten Kayseri maçından sonra Başkan Ali Koç, stattan çıkmakta zorluk yaşadı. Taraftarlar, Başkan'ın arabasının önünü kesip istifaya davet etti. Taraftarlar, yöneticilerin de çıkışına engel oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Tribünlerde olduğu gibi stat önünde de "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Başkan Ali Koç'un zor anları! Öfkeli taraftarlar arabasının önünü kesti

İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Başkan Ali Koç stattan çıkmakta zorlandı. Taraftarlar arabasının önünü kesti. Başkan Ali Koç protesto edildi. Koç, karşılaşmadan sonra tepkilerden ötürü açıklama yapamadı. Yöneticiler de stattan çıkarken zorlandı. Taraftarlar arabaların çıkışlarını engelledi.

UZUN SÜRE AYRILMADILAR

Fenerbahçe taraftarları, maç bittikten sonra stattan ayrılmadı. Yaklaşık 2 saat daha stadın önünde büyük bir kalabalık bekledi. Başkan Koç ve yönetimi istifaya davet edildi.

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