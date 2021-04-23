Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneğinin çevrimi içi düzenlediği etkinliğe katıldı

1907 Fenerbahçe Derneğinin ilk dijital etkinliğinin konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu.

1907 Fenerbahçe Derneğinin ilk dijital etkinliğinin konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu.

Yapılan açıklamaya göre, derneğin üyelerine özel gerçekleştirdiği "Yeniden Bir Arada Hep Aynı Yolda" etkinliği çevrim içi olarak yapıldı.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Ali Koç konuk olarak katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük