Ali Akman: "Karakterimizi sahaya koyduk"
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Ali Akman: "Karakterimizi sahaya koyduk"

16.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
Ali Akman:

Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman, Göztepe maçıyla ilgili, "Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz.

Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman, Göztepe maçıyla ilgili, "Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi deplasmanda 5-4 mağlup eden Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, tarihi karşılaşma ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok keyifli, çok güzel bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk. Şimdi önümüzdeki maça hazır olacağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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