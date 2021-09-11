Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı

Ali Akman, Hollanda'da daha ilk ayında dikkatleri üzerine çekti. Eintracht Frankfurt'tan 1 sezonluğuna Nijmegen'e kiralanan Ali, üç haftada iki kez maçın en iyi oyuncusu seçildi.

İLK AYINDA ÖDÜL

Ali, ilk 11'de çıktığı 2 maçta da gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.

EN İYİSİ

Ali, "Johan Cruyff Yetenek Ödülü"nü kazandı ve Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi.

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