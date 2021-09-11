Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı - Haberler Spor
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Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı

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1 sezonluğuna Frankfurt'tan Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralanan Ali Akman, "Johan Cruyff Yetenek Ödülü"nü kazandı. 19 yaşındaki forvet, ağustos ayının en iyi genç futbolcusu oldu.

Ali Akman, Hollanda'da daha ilk ayında dikkatleri üzerine çekti. Eintracht Frankfurt'tan 1 sezonluğuna Nijmegen'e kiralanan Ali, üç haftada iki kez maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı

İLK AYINDA ÖDÜL

Ali, ilk 11'de çıktığı 2 maçta da gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.

Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı

EN İYİSİ

Ali, "Johan Cruyff Yetenek Ödülü"nü kazandı ve Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi.

Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
Haberler.com - Spor Haberleri
NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi

NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi
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Haber: Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı - Haberler Spor
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