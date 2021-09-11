Ali Akman fırtınası! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
1 sezonluğuna Frankfurt'tan Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralanan Ali Akman, "Johan Cruyff Yetenek Ödülü"nü kazandı. 19 yaşındaki forvet, ağustos ayının en iyi genç futbolcusu oldu.
Ali Akman, Hollanda'da daha ilk ayında dikkatleri üzerine çekti. Eintracht Frankfurt'tan 1 sezonluğuna Nijmegen'e kiralanan Ali, üç haftada iki kez maçın en iyi oyuncusu seçildi.
İLK AYINDA ÖDÜL
Ali, ilk 11'de çıktığı 2 maçta da gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.
EN İYİSİ
Ali, "Johan Cruyff Yetenek Ödülü"nü kazandı ve Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi.
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