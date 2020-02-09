: Alexander Sörloth'un bacağının görüntüsü sosyal medyayı salladı

09.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:54

Trabzonspor'un deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın 90+2. dakikasında Baiano'nun yaptığı müdahale sonrası sinirlenen Sörloth rakibini ittirerek yere düşürdü. Bu pozisyon sonra maçın hakemi Hüseyin Göçek önce iki futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Göçek, Norveçli futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ

Karşılaşmanın ardından ise Trabzonspor taraftarları Alexander Sörloth'un sinirlenmesine neden olan Baino'nun darbeleri sonrası bacağının görüntüsünü paylaşarak kırmızı kart gösteren maçın hakemine tepki gösterdiler.

ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Trabzonspor'un hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda BŞB Erzurumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Alexander Sörloth, en az 2 maç ceza alması halinde ise ligdeki Sivasspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

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