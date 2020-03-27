Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'deki gol krallığı yarışında lider olan Alexander Sörloth, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de geçen günlerini anlattı. Türkiye'de mahsur kaldığını söyleyen Sörloth, bunu problem etmediğini ve sürecin uzunluğuna kendisini hazırladığını belirtti.

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Alexander Sörloth, tüm futbolcular gibi koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı evinde geçiriyor.

Trabzonspor'daki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken futbolcu evinde bir yandan salgının uzağında kalmaya çalışırken, bir yandan da formunu korumayı amaçlıyor. Ligde lider durumda bulunan takımının başarısında attığı 19 golle büyük pay sahibi olan Sörloth, bu süreçte hayatının nasıl değiştiğini Norveç basınına anlattı.

"FIFA OYNUYORUM"

Evinde tek başına olduğu bilgisini veren bordo-mavili futbolcu "Antrenman için özel bir oda oluşturdum ve burada günlük rutin çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Her gün antrenman yapıyor ve formumu korumaya çalışıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol Netflix izliyorum. FIFA gibi bazı futbol oyunları oynuyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE MAHSUR KALDIM"

Sörloth, Trabzon'a sık sık gelerek kendisinin misafiri olan kız arkadaşıyla bu süreçte ayrı kaldıklarını da aktardı. Bu konu hakkında yıldız futbolcu, "Eve gitmiş olsaydım, Norveç'te 14 gün karantinada kalmam gerekecekti. Sonra zaten Türkiye-Norveç sınırı kapatıldı. Bu durumda onun da benim yanıma gelmesi imkansız hale geldi. Şu an burada biraz mahsur kalmış durumdayım ama sorun değil. Yalnız olmak sıkıcı bir şey evet ama 2016'dan beri yurt dışında yaşıyorum ve buna alışığım. İçinde bulunduğumuz sürecin uzun süreceğine kendimi hazırladım" diye konuştu.

(Fanatik)