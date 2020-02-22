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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Maçın henüz başında Beşiktaş ağlarını havalandıran Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarları mest etti.

22.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:02
Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 23. haftasında ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı. Trabzonsporlu taraftarlar da golcü oyuncu ile ilgili binlerce tweet attı.

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