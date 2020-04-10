SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Alexander Sörloth mutfağa girdi - Spor
Trabzonspor, Norveç, Spor

Alexander Sörloth mutfağa girdi

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi.

10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
Alexander Sörloth mutfağa girdi

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi.

Korona virüs nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth oldu. Takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın mutfakta meydan okumasına karşılık veren Sörloth, Norveç'te cuma günleri gelenek haline gelen taco yaptı.

Yemeğe başlamadan önce elleri yıkamanın çok önemli olduğunu belirten Norveçli oyuncu, "Cuma günleri Norveç'te taco yapmak bir gelenektir. Bugün de cuma ve ben de onu yapmayı deneyeceğim. İlk önce 20 saniye ellerimizi yıkamalıyız. Yaşadığım şehre bağlı olarak hep değişiyor. Çünkü Londra'da yaşarken, çok sayıda restaurant vardı. Gayet iyi restaurantlardı neredeyse her gün yemeği dışarıda yerdim. Danimarka'da yaşarken de neredeyse her gün yemeği evde kendim hazırlardım. Kız arkadaşım da ben de yemek yapmayı seviyoruz. Dolaysıyla dönüşümlü olarak yapıyoruz. Yemeği yapmayan sonrasında temizliği yapmak zorunda. O yüzden yemeği yapan kişi olmak daha avantajlı" dedi.

Her zaman yemek programları izlediğini belirten golcü oyuncu, "Her şef 'Temizleye temizleye devam et' der. Çünkü eğer mutfak dağınıksa, güzel gözükmez. Babamı da hatırlıyorum, 'temizleye devam etmeye' çılgınlar gibi uyar. O yüzden ben de temiz bir mutfak seviyorum" dedi.

Norveç usulü tacoyu hazırlayan Sörloth, takımın genç oyuncu Serkan Asan'a pası atarak, genç oyuncudan geleneksek bir Türk yemeği görmek istediğini belirtti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Spor
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Spor
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Özgür Özel Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Tarkan Serdar Ortaç Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Alexander Sörloth mutfağa girdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 20:17:46. #1.15#
title