Alex Teixeira Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? Alex Teixeira Dortmund maçında neden yok? Alex Teixeira Şampiyonlar Ligi maçında neden yok?

Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira Şampiyonlar Ligi maçında olmaması dikkat çekti. Bununla ilgili vatandaşlar "Teixeira Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı? Alex Teixeira Dortmund maçında neden yok? Alex Şampiyonlar Ligi maçında neden yok? Teixeira neden yok? ŞL Alex Teixeira neden yok? Teixeira kaç hafta yok?" soruları araştırılmakta. Teixeira'nın Şampiyonlar Ligi maçında neden olmadığı ve kaç hafta olmayacağı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DORTMUND MAÇINDA ALEX TEİXEİRA NEDEN YOK?

Alex Teixeira Süper Lig 4 Hafta mücadelesi Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Alex Teixeira'nın arka adelesinde kısmi yırtık çıktığı ve Çarşamba günü oynanacak olanŞampiyonlar Ligi mücadelesi Dortmund maçında forma giymesinin zor olduğu bilgileri yer almakta.

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