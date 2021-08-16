Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Merve Çoban Lionel Messi Abdullah Avcı Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:07:42. #1.14#

title