Alex Teixeira maçta neden yok? Alex Teixeira Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Alex Teixeira neden maçta oynamıyor? - Haberler
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Alex Teixeira maçta neden yok? Alex Teixeira Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Alex Teixeira neden maçta oynamıyor?

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Alex Teixeira maçta neden yok? Alex Teixeira Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Alex Teixeira neden maçta oynamıyor?

Şampiyonlar Ligi maçında Ajax - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen isimlerden birisi ise Alex Teixeira oldu. Alex Teixeira maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Alex Teixeira neden yok? Alex Teixeira Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Alex Teixeira neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Alex Teixeira bugün maçta yok mu? Alex Teixeira neden yok? Alex Teixeira neden forma giymiyor? Alex Teixeira sakat mı? Alex Teixeira maçta neden yok? Alex Teixeira Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Alex Teixeira neden maçta oynamıyor? Alex Teixeira ne zaman döner? Alex Teixeira ne zaman iyileşecek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

ALEX TEİXEİRA BEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Alex Teixeira bu sezon Beşiktaş'a transfer olmuş ve büyük ses getirmişti. Fakat bugünkü maçta kadroda Alex Teixeira yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı maçta yok.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

  • Pjanic
  • Necip
  • Mehmet Topal
  • Montero
  • Larin
  • Alex Teixeira
  • Atiba Hutchinson
  • Domagoj Vida
  • Welinton
  • Kevin N'Koudou
  • Rachid Ghezzal

ALEX TEİXEİRA NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Tedavisi devam eden yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Alex Teixeira maçta neden yok? Alex Teixeira Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Alex Teixeira neden maçta oynamıyor? - Haberler
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