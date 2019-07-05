Alex Morgan, olay olan sevinciyle ilgili konuştu: Erkekler yapınca bir şey olmuyor

Kadınlar Dünya Şampiyonası yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen ABD'de Alex Morgan, gol sevinci sırasında çay içme hareketi yapmış ve maçın ardından eleştiri toplamıştı. Eleştirilere cevap veren Morgan, Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'ye de göndermede bulundu.

"BU SADECE BİR ÇAY"

ABD'nin yıldız futbolcusu, Benim yaptığım gol sevincinde hiçbir saldırganlık yok. . Bu sadece bir çay. Bence kadın sporunda çifte standart var. Erkek sporcular da büyük maçlarda değişik gol sevinçleri yapıyor. Hatta bazıları cinsel organıyla bile seviniyor. Onlara sadece gülüp geçiyorsunuz. Ama biz kadınlar yapınca hemen bir eleştiri geliyor...'' sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ve Diego Simeone, geçtiğimiz sezon Juventus - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde gollerden sonra 'cinsel' sevinç yaşamış ve UEFA'dan sadece para cezası almıştı.

(Sporx)