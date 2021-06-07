Alex gümbür gümbür geliyor! Taze hoca, takımını bilerek 10 kişi oynattığı derbi maçını 8-0'la kazandı
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Alex gümbür gümbür geliyor! Taze hoca, takımını bilerek 10 kişi oynattığı derbi maçını 8-0'la kazandı

Alex gümbür gümbür geliyor! Taze hoca, takımını bilerek 10 kişi oynattığı derbi maçını 8-0'la kazandı
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Ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da U20 takımını devralan ve teknik direktörlüğe başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Santos ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir karar aldı. Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı. Bir futbolcuyu oyundan çıkaran genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için böyle bir karar aldı ve maçı 8-0 kazanmayı başardı. Alex'in bu taktiği Brezilya'da gündem oldu.

Alex de Souza'nın hocalığı da gümbür gümbür olacak gibi. Fenerbahçe'nin efsanesi, Sao Paulo U20 takımının başında aldığı kararlar ile Brezilya'yı salladı. Ezeli rakip Santos'la oynanan maçı 8-0 kazanan Alex, takımını bilerek bir kişi eksik oynattı.

Alex'in hocalığı da büyük olacak gibi! Takımını bilerek 10 kişi bıraktığı maçta 8-0'lık zafer kazandı

10 KİŞİ BIRAKTI

Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı. Genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için bir süre sahada 10 kişi bıraktı. Alex'in görkemli zaferi Brezilya basınında yer buldu.

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Haber Yorumları (3)
EKREM CELEBİ : yine şak şakşıcı fener medyayası başta amac alex sı fenerbahcede hoca yapmak..zaten santos 16 yas grubu ıle maca cıkmıstır.neden arastırmadan haber yapılıyor veya bıle bıle haber yapılıyor..bu arada hagi ve alex tartışması hala devam ettıren fotboldan anlamayanlar varmı fenerbahcelı futbolcular bıle hagi diyor emre belezoglu,umıt özat. hepsi..alex belkı sadece fenerde ıyı olabılır ama hagi avrupada ve dunyada en ıyı futbolcuydu
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Kimse bir ALEX DE SOUZA değil.
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PENTAKİLL LOL: boşuna doktor demiyoruz ona. aşk.
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Alex gümbür gümbür geliyor! Taze hoca, takımını bilerek 10 kişi oynattığı derbi maçını 8-0'la kazandı - Haberler Spor
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