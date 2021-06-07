Alex gümbür gümbür geliyor! Taze hoca, takımını bilerek 10 kişi oynattığı derbi maçını 8-0'la kazandı

Ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da U20 takımını devralan ve teknik direktörlüğe başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Santos ile oynanan hazırlık maçında ilginç bir karar aldı. Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı. Bir futbolcuyu oyundan çıkaran genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için böyle bir karar aldı ve maçı 8-0 kazanmayı başardı. Alex'in bu taktiği Brezilya'da gündem oldu.