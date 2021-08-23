Alex de Souza'nın tebriğine Arda Güler'den duygusal cevap: İdolüm, seni özledim
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Alex de Souza'nın tebriğine Arda Güler'den duygusal cevap: İdolüm, seni özledim

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Antalyaspor maçında asist yapan ve kendisini idolü olarak gören Arda Güler'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözlere cevap veren Arda, "Desteğin için çok teşekkür ederim. İdolüm, seni özledim" dedi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la oynadığı maçta Vitor Pereira'nın şans verdiği 16 yaşındaki Arda Güler, 89. dakikada Zajc'ın attığı golün asistini yaptı. Genç yıldızı, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza paylaşımıyla tebrik etti. Kısa süre içinde bu paylaşıma cevap veren Arda da idolüne, "Seni özledim" dedi.

"KARİYERİNİN HER ANINDAN KEYİF ALMANI DİLERİM"

Sosyal medya hesabından 16 yaşındaki Arda Güler'i kutlayan Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Alex'e cevap veren Arda Güler ise "Desteğin için çok teşekkür ederim. İdolüm, seni özledim." dedi.

Alex de Souza'nın tebriğine Arda Güler'den duygusal cevap: İdolüm, seni özledim
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Alex de Souza'nın tebriğine Arda Güler'den duygusal cevap: İdolüm, seni özledim - Haberler Spor
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