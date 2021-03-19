Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza'yı U20 takımının başına geçirmek için girişimlere başladı. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Brezilyalı yıldız, Nisan ayında Sao Paulo U20 takımının antrenörü olacak.

YARDIMCISI BİLE BELLİ

Şubat ayında görevine son verilen Orlando Ribeiro'nun yerine takımın başına geçecek olan Alex de Souza böylece teknik direktörlük kariyerine ülkesinde başlamış olacak. Alex de Souza'nın yardımcılığınI Brezilya Futsal Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Paulo Cesar de Oliveira'nın yapması bekleniyor.

SÜPER LİG EKİBİNİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Süper Lig'de 3-2'lik İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı görüşüp, anlaşarak yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da Alex de Souza ismi gündeme gelmişti. Yönetim ilk etapta Okan Buruk, Alex de Souza ve Tayfun Korkut ile görüşmüş ancak olumlu sonuç çıkmamıştı. Okan Buruk ve Alex de Souza'nın bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için kendilerine iletilen teklifi kabul etmedikleri ifade edilmişti.