Aleksandr Kerzhakov, Anderlecht Karşısında Galibiyeti Getiriyor
Zenit, 2010-11 Avrupa Ligi sezonuna Rus forveti Aleksandr Kerzhakov'un ilk yarıdaki harika perfomansıyla yaptığı hat-trick sonucunda deplasmanda Anderlecht'i 3-1 yenerek galibiyetle başlıyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Zenit, 2010-11 Avrupa Ligi sezonuna Rus forveti Aleksandr Kerzhakov'un ilk yarıdaki harika perfomansıyla yaptığı hat-trick sonucunda deplasmanda Anderlecht'i 3-1 yenerek galibiyetle başlıyor.
Kaynak: Dugout