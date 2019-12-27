Albaraka Türk GM Utku: "Son çeyrek büyümesi yılı olumlu etkileyecek"
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2019 yılı için yüzde 0,5-1 arasında büyüme beklediklerini belirterek, "Son çeyrekteki büyümenin tüm seneye olumlu etki edecek derecede olacağını tahmin ediyoruz.
27.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:09
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2019 yılı için yüzde 0,5-1 arasında büyüme beklediklerini belirterek, "Son çeyrekteki büyümenin tüm seneye olumlu etki edecek derecede olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com