Haberler » Ekonomi » Albaraka Türk GM Utku: "Son çeyrek büyümesi yılı olumlu etkileyecek" - Ekonomi

Albaraka Türk GM Utku: "Son çeyrek büyümesi yılı olumlu etkileyecek"

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2019 yılı için yüzde 0,5-1 arasında büyüme beklediklerini belirterek, "Son çeyrekteki büyümenin tüm seneye olumlu etki edecek derecede olacağını tahmin ediyoruz.

27.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:09
Albaraka Türk GM Utku:

Genel Müdürü , 2019 yılı için yüzde 0,5-1 arasında büyüme beklediklerini belirterek, "Son çeyrekteki büyümenin tüm seneye olumlu etki edecek derecede olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler