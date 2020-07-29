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BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti

Albaraka Türk'e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun belirlediği aktif rasyosunun altında kalması sebebiyle 20,6 milyon TL'lik idari para cezası verildi. Bankadan yapılan açıklamada yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılacağı belirtildi.

29.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:22

Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18 Nisan 2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle bankaya 20 milyon 638 bin 20 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDEN YARARLANILACAK

İdari para cezasının yasal haklar saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceği bildirilen açıklamada, söz konusu cezanın Albaraka Türk'ün 2020/2. dönem finansal tablolarına yansıtılacağı kaydedildi.

BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti

Albaraka Türk'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.04.2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle, Bankamıza 20.638.020 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu İdari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir."

BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti

Kaynak: AA

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