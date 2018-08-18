Alaplı Belediyesinden Aile Parkı Çalışmaları

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka Mahallesi 80 Evler aile parkı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Alaplı'da her mahalleye aile parkı kazandırdıklarını aktardı.

Tepeköy, Yeni Siteler, Yeni Mahalle ve Sahip Park'dan sonra Karşıyaka Mahallesi'nde aile parkı yaptıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde her mahallemize aile parkı kazandıracağımızı söylemiştik. Tepeköy, Yeni Siteler, Yeni Mahalle, 690 Evler ve Sahip Parkımızın aile parklarını tamamlayarak vatandaşlarımızın dinlenebilecekleri, çocuklarımızın güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturduk. Şimdi de Karşıyaka Mahallemize aile parkı yapıyoruz. Parkın içinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve vatandaşların oturup dinlenebilecekleri bölümler var. Güzel bir sosyal alan yarattık. Bu tür çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."