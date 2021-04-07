Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!
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Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Akdeniz ekibi Alanyaspor, maçın ardından Twitter hesabını koruma altına aldı. Alanyaspor'un neden böyle bir hareket yaptığına dair net bir bilgi yok.

Alanyaspor Twitter hesabını koruma altına aldı. Beşiktaş'a 3-0 yenilen Alanya, maçın ardından Twitter hesabını gizli hale getirdi. Akdeniz ekibinin neden böyle bir hareket yaptığına dair net bir bilgi ulaşmadı.

Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!

Detaylar geliyor...

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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