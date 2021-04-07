Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Akdeniz ekibi Alanyaspor, maçın ardından Twitter hesabını koruma altına aldı. Alanyaspor'un neden böyle bir hareket yaptığına dair net bir bilgi yok.
Alanyaspor Twitter hesabını koruma altına aldı. Beşiktaş'a 3-0 yenilen Alanya, maçın ardından Twitter hesabını gizli hale getirdi. Akdeniz ekibinin neden böyle bir hareket yaptığına dair net bir bilgi ulaşmadı.
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